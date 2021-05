Cattolica, Scuola Carpignola ancora più "efficiente"

Attualità

| 15:09 - 19 Maggio 2021

Scuola Carpignola di Cattolica.

In arrivo nuove migliorie per l'edificio scolastico della Carpignola di Cattolica. A seguito di una indagine di mercato, infatti, Palazzo Mancini ha affidato nei giorni scorsi la progettazione definitiva ed esecutiva di lavori di efficientamento energetico ed adeguamento sismico della struttura. A realizzare gli elaborati necessari sarà un raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal capogruppo ingegnere Mauro Cevoli, dall'ingegnere Andrea Amaducci e dal geologo Carlo Copioli.

La spesa per la progettazione ammonta a circa 88mila euro e verrà interamente coperta da un contributo che l'Amministrazione Comunale aveva ottenuto partecipando ad un bando del Ministero dell'Interno. Somme che Palazzo Mancini si è visto riconoscere in seguito ad alcune verifiche di vulnerabilità effettuate a fine 2018.



Il progetto esecutivo dovrà essere redatto e presentato entro 90 giorni. Questo elaborato consentirà all'Amministrazione di farsi trovare pronta a bandire i lavori di adeguamento una volta reperite le somme necessarie. Fondi che potrebbero arrivare dalla graduatoria provinciale, dove Cattolica figura in buona posizione, o attraverso la candidatura ad altri bandi. Continua, dunque, l'azione di attenzione per la massima sicurezza degli edifici scolastici cittadini.