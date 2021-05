Calcio Rsm, Tre Penne-Libertas: finale per il terzo posto e la Conference League

Sport

Repubblica San Marino

19 Maggio 2021

Pieri in azione contro La Fiorita (Foto ©FSGC).

Archiviata la sconfitta contro La Fiorita, che ha consentito agli uomini di Nicola Berardi di accedere in finale di Campionato, il Tre Penne è pronto a ripartire per l’ultima e decisiva partita: la finale valevole per il terzo posto contro la Libertas deciderà chi parteciperà alla neonata Conference League.

Colui che durante la stagione ha condotto il Tre Penne a risultati importanti e risolto sfide difficili è Riccardo Pieri, approdato alla compagine di Città questa estate. Pieri commenta: “Qua al Tre Penne mi trovo molto bene, c’è un bell’ambiente che pretende tanto da tutti noi. Venerdì avremo un’altra occasione per centrare un obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione e non possiamo sbagliare: dobbiamo vincere.”

Sono nove i centri in campionato per il centravanti ex Sammaurese, tutti realizzati in sole tre partite (doppietta al Pennarossa nei quarti di finale, tripletta al Faetano al debutto e poker al Domagnano). Pieri ammette che “mi sarebbe piaciuto distribuirli su più partite e contribuire ancora di più, spero che venerdì ne possa bastare uno per portare a casa il risultato.”

Ad Acquaviva si disputerà quindi il derby della Funivia, una sfida sempre sentita da tifosi e società: “Per portare a casa la vittoria dovremo giocare in avanti come ci dice sempre il mister e concedere ben poco in difesa, l’unico nostro obiettivo è la vittoria. Dobbiamo farlo soprattutto per i nostri straordinari tifosi, che quest’anno nonostante tutte le difficoltà ci hanno sempre fatto sentire il loro sostegno.”