Picnic in Baldoria in riva al Lago: a Rimini la nuova esperienza tra birre artigianali e menù gourmet

| 14:48 - 19 Maggio 2021

Il 22 maggio prossimo nella suggestiva location del lago di Baldoria Brewpub (ex Velvet), sulle prime colline di Rimini, (Via Santa Aquilina 21 a Rimini) partirà “Picnic in Baldoria” una nuova esperienza a pranzo, che unisce il buon cibo, le birre artigianali e la voglia di stare insieme. Un picnic diverso dal solito anche per la modalità di scelta del menù. Il cestino è ideato e personalizzato per grandi e piccini e può essere assemblato come si preferisce. Il menù gourmet prevede proposte tradizionali, fusion e alternative vegetariane, tutte accompagnate dalle iconiche birre artigianali Beha, a km zero. L’evento racchiude tutta la spensieratezza delle giornate al lago e la leggerezza delle scampagnate. Non è necessario prenotare, in quanto sono disponibili ampi spazi sia intorno al lago, che sulle terrazze panoramiche o nella veranda. Ogni sabato e domenica, dalle 12 alle 18. Un nuovo picnic, diverso da tutti gli altri in Riviera. Mentre tutte le sere dalle 18.30, dal lunedì alla domenica, è sempre possibile prenotare il proprio tavolo presso Baldoria Brewpub, che propone pizze, hamburger, primi piatti comodamente seduti nella location dedicata.