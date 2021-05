Piano regionale contro erosione costa da 22 milioni di euro, il plauso di Riccione

Attualità

14:47 - 19 Maggio 2021

L'amministrazione comunale dI Riccione esprime in una nota la propria soddisfazione per il maxi intervento di sistemazione della costa disposto dalla regione Emilia Romagna, con lo stanziamento di 22 milioni di euro. I lavori prenderanno il via nel 2022. L'assessore Dionigi Palazzi ribadisce di essere tra i maggiori sostenitori dell'idea che la "costa e la spiaggia romagnola siano beni troppo prezioso da lasciarli anni senza un intervento di dimensioni adeguate capace di intervenire in maniera sostanziosa". Dionigi Palazzi critica infatti le tempistiche: "L'ultimo intervento della Regione risale al 2016 e già nel 2020 si doveva intervenire con decisione per salvare il litorale dall'erosione del mare". Il ripascimento "formato maxi" andrebbe previsto ogni cinque anni perché, "in base all'osservazione e all'esperienza", è "l'intervallo di tempo utile per evitare che la profondità del mare diminuisca troppo rendendo più volente le mareggiate". Dionigi Palazzi chiede quindi "un piano di lungo periodo per programmare tutti gli interventi in modo da dare certezza agli operatori turistici".