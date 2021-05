Riconosce la sua bici rubata, titolare insegue il ladro: lo blocca e lo fa denunciare

Cronaca

Rimini

| 14:23 - 19 Maggio 2021

Auto della Polizia in Corso d'Augusto, foto di repertorio.

Riminese sorprende un uomo in sella alla bicicletta che gli era stata rubata e lo insegue, bloccandolo. E' quanto avvenuto ieri (martedì 18 maggio) a Rimini, tra piazzale Cesare Battisti e via Oberdan. Il riminese, dopo aver subito il furto della bicicletta da poco acquistata (aveva ancora lo scontrino ad accertarne l'acquisto), l'ha ritrovata nei pressi della stazione ferroviaria, in possesso di un pregiudicato. Quest'ultimo, alla richiesta di restituzione della bicicletta, l'ha abbandonata ed è scappato a piedi. Una fuga interrotta però in via Oberdan, grazie alla pronta reazione del proprietario della bicicletta, che lo ha inseguito e bloccato, prima dell'arrivo della pattuglia della squadra Volante. L'uomo in fuga è stato identificato e denunciato: è indagato per l'ipotesi di reato di ricettazione.