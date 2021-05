Vuoto di memoria in centro, anziana si perde e cerca aiuto

Cronaca

14:14 - 19 Maggio 2021

Nel pomeriggio di ieri (martedì 18 maggio) la Polizia è intervenuta, in via IV Novembre, in soccorso di una 85enne di Rimini, in evidente stato confusionale nei pressi della sede della Prefettura. La donna, affetta da alzheimer, vagava per strada chiedendo aiuto ai passanti, non ricordando dove abitasse. La Polizia, partendo dalla tessera sanitaria, ha rintracciato il domicilio della 85enne, riaccompagnata quindi alla propria abitazione, proprio mentre la figlia segnalava preoccupata, al 112, l'allontanamento dell'anziana madre.