Sindaci scrivono a Bonaccini: "vaccino anche per i turisti, organizziamoci"

Attualità

Rimini

| 13:40 - 19 Maggio 2021

Vaccini (foto di repertorio).

Lettera di quattro sindaci del centrodestra al presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, un'iniziativa per chiedere che sia organizzato il servizio di vaccinazione (seconda dose) a favore dei turisti. Filippo Giorgetti, Domenica Spinelli, Stefano Zanchini e Filippo Giorgetti, sindaci di Bellaria Igea Marina, Coriano, San Leo e Novafeltria, evidenziano che si tratta di una priorità, citando "la quantità di mail, messaggi via social e chiamate agli operatori del settore" dei potenziali turisti preoccupati perché la seconda dose ricade nei mesi di luglio e agosto. In particolare il problema riguarda le famiglie che prendono in affitto appartamenti al mare, oppure quelle che possiedono seconde case nell'entroterra e che intendono dunque trascorrere periodi di soggiorno lunghi nei nostri territori. I sindaci sono pronti a "mettere a disposizione spazi e servizi adeguati per programmare e garantire l’erogazione di quello che sarebbe un servizio prezioso per i cittadini e strategico per il turismo emiliano romagnolo".