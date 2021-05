Riapertura locali da ballo, la proposta. "Partiamo da quelli frequentati dagli over 50"

Attualità

19 Maggio 2021

Il presidente del Silb Emilia Romagna, Gianni Indino, interviene sulle parole del presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, che in tema discoteche, aveva sottolineato quanto fosse difficile parlare di prospettive immediate di riapertura, essendo "luogo per antonomasia di assembramento", ma anche aprendo al confronto per provare a studiare delle possibilità, in quanto "lo scorso anno non avevamo il vaccino". Indino suggerisce di partire dalla riapertura delle sale da ballo di coppia, frequentate da clientela over 50 che sta completando il ciclo vaccinale. Gli imprenditori del settore chiedono però quantomeno una data certa per l'apertura di tutti i locali da ballo, "in modo da poter organizzare il lavoro e la programmazione artistica". Saranno i temi di discussione di un tavolo di confronto che dovrebbe essere organizzato nelle prossime settimane.