Restauro dell'anfiteatro e nuova sede per il Ceis: la giunta Gnassi "non arretra"

Gli assessori del comune di Rimini Frisoni e Piscaglia in consiglio comunale ribadiscono la volontà dell'amministrazione comunale di valorizzare "con equilibrio e gradualità" l'anfiteatro romano e il Ceis, "un tesoro storico, culturale ed educativo della città". C'è la volontà di definire un piano di restauro dell'Anfiteatro, con annessa analisi e valutazione dei reperti e nel contempo di ricollocare il Ceis in adeguata sede, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella pianificazione urbanistica. Duplice l'obiettivo: "portare avanti in parallelo, creando le prospettive e le condizioni", la valorizzazione dell’area dell’anfiteatro romano e "la continuità dei servizi educativi e scolastici di un Centro Italo Svizzero che per storia e percorso ha un ruolo centrale nel quadro della ricerca pedagogica nazionale e internazionale”.



L’assessore Frisoni ha inoltre ricordato la situazione edilizia che interessa il Ceis, sottolineando come “la maggior parte delle strutture sono legittime dal punto di vista architettonico ed edilizio". Sulle strutture ritenute illegittime e che non sono state già rimosse, "è stato avviato un contenzioso dalla controparte, in ottemperanza ai percorsi di legge previsti, che ha portato la produzione di nuova documentazione e di nuovi elementi attualmente al vaglio degli uffici”.