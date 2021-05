Disegni dei bimbi della scuola Ferrari decorano le fermate dell'autobus, la bella iniziativa

Attualità

Rimini

| 12:36 - 19 Maggio 2021

La fermata dell'autobus decorata dai disegni dei bambini.





Il Belvedere di piazzale Kennedy, il parco che si affaccia sull’arco d’Augusto, via Gambalunga e viale Cesare Battisti sono i luoghi di Rimini che in questi giorni hanno visto le pensiline delle fermate dell'autobus colorarsi grazie ai disegni dei bambini, nell’ambito dell'iniziativa "Sala d'attesa per farfalle". Disegni frutto dell'opera e della fantasia dei piccoli artisti delle prime elementari della scuola Ferrari, che hanno disegnato le vetrofanie adesive e rimovibili, trasformando le pensiline in sale d’attesa per farfalle. "Un modo per esprimere e simboleggiare l'idea di una natura in attesa della primavera, capace di spiccare il volo come bisogno di speranza dopo la pandemia", spiega l'amministrazione comunale, ma anche "un modo per immaginare un collegamento simbolico tra il quartiere della scuola Ferrari in costruzione e la nuova sede temporanea in cui si svolgono le lezioni". La scuola Ferrari ha sede infatti vicino alla stazione e ogni mattina, bambini e bambine partono da lì per andare nella scuola che stanno ora frequentando, la ex Montessori. Dal prossimo anno, il quartiere borgo marina, in una scuola nuova e innovativa, tornerà a essere la loro casa.



Organizzato dal Centro Zaffiria e dalle scuole primarie dell'Istituto Centro Storico, realizzato con il finanziamento della Fondazione "Conibambini" di Roma, l'Amministrazione Comunale con la collaborazione di PMR ha ottenuto la possibilità di apporre vetrofanie adesive nelle quattro pensiline con fermata.