Arriva l'estate, più autobus tra Rimini e San Marino

Attualità

Rimini

| 11:53 - 19 Maggio 2021

Autobus Bonelli.

La tradizione si rinnova anche quest’anno. Il “Gruppo Bonelli Bus & Benedettini” aumenta, in previsione della stagione estiva, le corse giornaliere della linea internazionale “Rimini – San Marino”.

Da lunedì 24 maggio si passerà, infatti, dalle attuali quattro coppie di corse a otto (in andata e ritorno).

Gli utenti del servizio viaggeranno in assoluta sicurezza nel pieno rispetto delle norme di contrasto della diffusione del covid.

Orari ed informazioni disponibili sul sito di “Bonelli Bus” e “Fratelli Benedettini Spa”