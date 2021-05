Tra sport e teatro a Coriano tante iniziative nel parco dei Cerchi

Attualità

Coriano

| 10:17 - 19 Maggio 2021

Le attività di Giocosport a Coriano.

E' iniziato a Coriano, mercoledì 12 maggio per terminare il 30 giugno, "Giocosport", laboratorio di attività motorie gratuito rivolto alla fascia d'età 6-11 anni.

Sabato 15 maggio si è invece tenuto il momento conclusivo con il gruppo di iscritte al laboratorio di teatro autobiografico denominato "L'arte di raccontarsi".

Per garantire ai piccoli e grandi utenti dei due progetti massima sicurezza durante lo svolgimento delle attività, l'amministrazione ha ritenuto opportuno sfruttare gli ampi spazi del parco dei cerchi di Coriano.

"In questa occasione - sottolinea Giulia Santoni assessore alle pari opportunità - come amministrazione, abbiamo deciso di donare per la prima giornata di "Giocosport", gel sanificante e mascherine a tutti i giovani atleti per ricordare loro che il processo di ritorno alla normalità necessita ancora di qualche accortezza. Per il corso di teatro ho voluto invece mantenere la promessa fatta alle iscritte durante la serata di presentazione, cioè quella di garantire loro almeno il momento di rappresentazione finale in presenza visto che tutto il percorso è stato realizzato in modalità virtuale. Colgo ancora l'occasione per ringraziare l'ufficio Pari Opportunità della provincia di Rimini, Giovanni Casadei referente dell'associazione "No problem" nonché insegnante di teatro e Claudia Petrosillo referente UISP."