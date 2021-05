Basket B, RivieraBanca piega la Juvi Cremona in gara2: 88-62

Sport

Rimini

| 21:23 - 18 Maggio 2021

Tutto facile per RivieraBanca in garadue dei quarti dei playoff. La squadra di Bernardi ha piegato nettamente la Juvi Cremona per 88-62 (i parziali: 19-16, 42-34, 64-44). Nella prima parte del match da segnalare la prova di Simoncelli (9 punti con 3/4 da tree 11 di valutazione); nella seconda parte l'allungo dei biancorossi determinato da una ottima prova difensiva. Ora gara3 venerdì a Cremona.

GLI ALTRI RISULTATI

Bernareggio - Rekico 79-74, San Giobbe- Fiorenzuola 98-62, Agrigento – Tigers Cesena 78-70, Vigevano-San Miniato 69-77, Bakery Piacenza – Firenze 75-65, Omegna – Crema 78-82, Livorno-Pavia 64-55.