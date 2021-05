Calcio D, per il Rimini giovedì allenamento congiunto col Padova all'Euganeo

Sport

Rimini

| 20:08 - 18 Maggio 2021

Luca Valeriani in azione.

Il Rimini ha ripreso gli allenamenti al campo di Rivazzurra in vista del match in casa di domenica conro la Bagnolese che mercoledì nel recupero affronterà in trasferta la Correggese (assenti gli infortunati Faye, Leonardi, Montali, Pane e Scappi che durante la partita con il Mezzolara ha accusato uno stiramento. Rientrano dopo la squalifica di due giornate Davide Calabretti e il bomber Alberto Formato). Altro recupero è Mezzolara-Sammaurese.

Tra i biancorossi lavoro differenziato per Valeriani e Capicchioni, gli altri tutti in gruppo. Giovedì pomeriggio allenamento congiunto allo stadio Euganeo di Padova tra Padova e Rimini.