L'edizione Macfrut 2021 si svolgerà in presenza da 7 al 9 settembre a Rimini 

Attualità

Rimini

| 19:14 - 18 Maggio 2021

Una passata edizione.

La manifestazione Macfrut si svolgerà in presenza dal 7 al 9 settembre presso la fiera di Rimini e metterà in scena alcune delle innovazione dell'agricoltura 4.0. Sensori per guidare in remoto le macchine agricole, droni nei trattamenti, dispositivi che controllano in tempo reale l'umidità dei terreni, sono solo alcuni degli esempi. "Se c'è un messaggio, infatti, che il Covid ha lanciato al settore - spiegano da Cesena gli organizzatori - è la consapevolezza che la competitività sul mercato internazionale passa dall'innovazione, tema sempre più centrale per stare al passo nel contesto globale". La fiera internazionale dell'ortofrutta sarà divisa in quattro aree dinamiche: l'International asparagus days, per la prima volta ospitato dentro Macfrut; la presenza di un campo prova delle macchine agricole con Macfrut Field Solution; Acquacampus, dedicato alle novità nell'irrigazione; e Greenhouse Tecnology Village, rivolto all'universo delle colture protette. Il coordinamento delle aree dinamiche è affidato a Luciano Trentini. "Il futuro del settore è legato allo sviluppo della tecnologia che permette di ridurre i costi ed elevare la qualità e le rese produttive - spiega Trentini - Avere la possibilità di vedere all'opera queste innovazioni è un valore aggiunto per i produttori e i tecnici, che vengono aiutati nelle loro scelte. Queste tecnologie spesso migliorano la sostenibilità ambientale, economica e sociale e sono sempre più richieste dai consumatori e fortemente sostenute dalle politiche europee".