Vigili a processo per firma falsa su verbale incidente, sentite tre grafologhe

Cronaca

Rimini

| 07:59 - 23 Maggio 2021

La vicenda riguarda un verbale di un incidente.



E' alle battute finali il processo che vede imputati due agenti della polizia Municipale, un uomo e una donna, con le accuse di falso e calunnia. La vicenda riguarda un verbale di un incidente avvenuto nel 2010, nel quale un 88enne di Riccione (morto a 90 anni) si assumeva la responsabilità del sinistro. Una firma che però l'anziano aveva disconosciuto, prima della sua morte, presentando in Questura un esposto, che gli era valso anche un'accusa per calunnia, poi archiviata. E di calunnia devono ora rispondere i due vigili, oltre al falso per la manomissione del verbale. Al processo si sono costituite, come parte civile, le due figlie dell'anziano, rappresentate dagli avvocati Carlo Alberto Zaina e Marica Pozzi. Un processo che ha avuto una tappa fondamentale rappresentata dall'udienza di martedì scorso (18 maggio), nella quale sono state sentite le tre grafologhe nominate come consulenti tecnici della procura, della parte civile e dell'imputato. Le prime due sono state concordi: la firma sul verbale non è dell'anziano e c'è la possibilità che sia stata fatta da uno dei due imputati, l'agente uomo. La grafologa nominata dalla difesa ha invece affermato, nella sua consulenza, che la firma era dell'anziano: diversa dal solito, in quanto era agitato per l'incidente e perché la firma era stata fatta in una posizione scomoda. La parola passa ora al giudice: nella prossima udienza sarà infatti pronunciato il dispositivo della sentenza.