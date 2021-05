Covid: virologo riminese Gorini 'vaccinatevi, ne usciremo presto' 

Attualità

Rimini

| 17:23 - 18 Maggio 2021

L'immunologo riminese Giacomo Gorini.

Conclusa l'esperienza allo Jenner Institute dell'Università di Oxford dove ha lavorato nel team che ha formulato il vaccino anti Covid-19, poi prodotto e distribuito dall'azienda AstraZeneca, il virologo riminese Giacomo Gorini lancia un appello: "Rispettiamo le regole e appena possibile vacciniamoci, perché ne usciremo". Riguardo alla variante indiana, ha evidenziato, "non ci sono dati che ci dicano che questa variante sia un problema. I vaccini sembrano funzionare". Quando torneremo a una presunta normalità? "È una domanda a cui è difficile rispondere perché non dipende solo dalla scienza - ha detto - È importante rispettare ancora le solite regole di distanziamento, mascherine, ventilazione e igiene delle mani". E poi c'è la campagna vaccinale. "Tutti i vaccini sono altamente sicuri ed efficaci, quindi godetevi la vaccinazione", "e se tutti lo facciamo", prosegue Gorini, la normalità "non è così lontana". C'è il rischio che alcune delle varianti in circolazione possano non rendere efficaci alcuni dei vaccini che stiamo utilizzando? "Le varianti sono un fenomeno naturale per il quale non c'è bisogno di stupirsi", spiega, dunque non bisogna avere "paura". "La variante indiana - prosegue il ricercatore - direi che non è preoccupante, ma a questa bisogna prestare attenzione, perché sembra trasmettersi più rapidamente", e in questo caso "ci concederà più difficilmente eccezioni quando non rispetteremo le regole".