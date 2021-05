Montegridolfo: nuovo asfalto in via Villa Parigi e via Ca' Bernardo

Attualità

Montegridolfo

| 16:32 - 18 Maggio 2021

L'asfaltatura in via Ca Bernardo (in gallery la via villa Parigi).



Completata a Montegridolfo la riasfaltatura di via Villa Parigi e di via Ca' Bernardo, un intervento eseguito dalla Nuova Cooperativa Selciatori di Pesaro. In particolar modo si è provveduto all'asfaltatura e alla sistemazione delle cunette: "le due arterie in questione attendevano da tempo questo intervento di manutenzione che ha permesso di ripristinare decoro e percorribilità, garantendo la sicurezza degli utenti della strada", spiega l'amministrazione comunale. Altri lavori sono già stati programmati e verranno eseguiti nel corso dell'estate 2021. Nel frattempo stanno proseguendo, come da cronoprogramma, i lavori di taglio dell'erba lungo le principali strade comunali. Le operazioni di taglio sono partite con le vie Ca' Bernardo, Ca' Foschino e Villa Parigi. A seguire le vie Ca' Baldo, San Giovanni, San Pietro, quindi la zona del cimitero, via Beata Vergine, via Tavolino e la zona Peep per salire via via fino al Castello.