L'associazione Pacha Mama rilancia gli eventi culturali e musicali per la stagione estiva

| 16:31 - 18 Maggio 2021

Volontari Associazione Pacha Mama.

L'Associazione Pacha Mama anticipa in una nota stampa alcuni dei futuri eventi, organizzati nell'ambito del progetto Humus.

Dal 29 maggio prenderà forma Corpo@Corpo, una rassegna di conversazioni e performance in cui il tema del corpo verrà raccontato in ogni sua forma.

Per scoprire gli ospiti di Corpo@Corpo basterà seguire Humus sulle sue pagine social, dove ogni aspetto verrà svelato e raccontato nei minimi dettagli.

A settembre invece, Humus tornerà a dare spazio ad artisti, mostre, esposizioni e musica, con l’organizzazione e l’ideazione di AltroFestival #3: quattro giorni in cui l’ex-Ospedale Civile di Rimini aprirà le porte alla socialità firmata Humus.



L'Associazione Pacha Mama è composta da volontari che hanno l'obbiettivo di proporre al territorio riminese iniziative sostenibili, dal rispetto per l'ambiente al lavoro umano. Famosa è l'iniziativa AltroNatale che anche durante la pandemia ha garantito alla cittadinanza una proposta alternativa ai classici regali natalizi, spingendo verso scelte consapevoli nell’acquisto di doni da realtà locali.