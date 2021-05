Attualità

Rimini

| 16:22 - 18 Maggio 2021

Bollettino Covid 18 maggio 2021.

A Rimini si registrano 31 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, di cui 11 sintomatici. Nei primi due giorni di questa settimana i casi sono 58 (media 29 al giorno). Nessun decesso è stato comunicato, cala a 10 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-1).



In regione 331 nuovi casi su 24.655 tamponi, 1046 guarigioni e 10 decessi. Calano ancora i ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 149 (-7 rispetto a ieri), 1.003 quelli negli altri reparti Covid (-59).