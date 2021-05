Calcio RSM, il Tre Fiori e il tecnico Matteo Cecchetti ancora insieme

Sport

Repubblica San Marino

| 16:14 - 18 Maggio 2021

Il tecnico del Tre Fiori Matteo Cecchetti.

“Poche volte siamo caduti, ma ci siamo sempre rialzati. Ripartiremo più forti di prima!” Il Tre Fiori lancia il suo messaggio ai tifosi sui social a poche ore dalla sconfitta nella finale di Coppa Titano. Una sconfitta amara, quella maturata contro La Fiorita, perché arrivata al termine di una partita equilibrata, che ha portato a giocarsi il prestigioso trofeo attraverso una roulette infinita di calci dagli undici metri (ben 24) che non ha premiato gli sforzi dei gialloblù di Fiorentino.

Il Tre Fiori però è già pronto a rialzarsi. Anzi, si è già rialzato e dopo la riunione che si è tenuta nella serata di ieri (lunedì 17 maggio) ha già preso la prima decisione importante per il suo futuro, iniziando a costruire le fondamenta della nuova stagione.

“Abbiamo rinnovato l’accordo con mister Matteo Cecchetti anche per la stagione 2021/2022 – annuncia il direttore generale del Tre Fiori, Giacomo Benedettini -. La nostra società e il mister hanno condiviso la voglia di partire nuovamente insieme verso importanti obiettivi, dopo 4 anni in cui sono arrivate la vittoria del campionato sammarinese, una Coppa Titano e una Supercoppa, oltre alla storica qualificazione come prima squadra nella storia della Repubblica di San Marino al primo turno di Europa League. Siamo orgogliosi di annunciare che Cecchetti sarà il nostro allenatore per il quinto anno consecutivo".