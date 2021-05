I volontari di Plastic Free scendono in campo per "ripulire" Santa Giustina

Ambiente

Rimini

| 16:04 - 18 Maggio 2021

Plastica in spiaggia (foto di repertorio).

L'associazione Plastic Free Odv Onlus di recente costituzione, impegnata nella sensibilizzazione e informazione sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, ad oggi si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica. E' impegnata infatti su più progetti, come la raccolta nelle spiagge e nelle città, il salvataggio delle tartarughe, l'attività di sensibilizzazione nelle scuole sino ad alcuni progetti con i Comuni.



Recentemente anche il Comune di Rimini è stato interessato da alcuni interventi di pulizia da parte di questa associazione in alcune zone periferiche della città, perché essendo più isolate si prestano maggiormente a comportamenti scorretti come dell'abbandono dei rifiuti.



E domenica 23 maggio alle ore 10:00 un'attività di raccolta dei rifiuti interesserà Santa Giustina. Insieme alla partecipazione di alcuni membri del gruppo Ci Vivi Ci Tengo Santa Giustina, gruppo nato con lo scopo di migliorare la vivibilità a Santa Giustina e segnalare problematiche o disagi del territorio, l'intervento sarà rivolto a rendere più presentabile la passeggiata sulla pista ciclabile lungo il fiume Marecchia.



L'associazione si ritroverà nel parcheggio della pista ciclabile in Via Fiumicino e invita tutti gli interessati a fornire il loro piccolo ma significativo contributo.