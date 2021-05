Ciclista investito sulla Consolare per San Marino: atterra l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 15:29 - 18 Maggio 2021

Elisoccorso, foto di repertorio.



Un 59enne in sella alla sua bicicletta è stato investito questa mattina (martedì 18 maggio), intorno alle 12.15, sulla strada Consolare per San Marino. I fatti sono avvenuti all'altezza del noleggio di camper "Meteor Viaggi": il ciclista procedeva in direzione Rimini, quando è stato centrato dal furgone di un corriere, che dopo una consegna stava effettuando una manovra in retromarcia per immettersi sulla strada Consolare. Il 59enne è stato soccorso dal personale del 118, che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, per il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi del sinistro affidati alla Polizia Municipale.