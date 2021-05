Dai muretti alla piazza che ospiterà il villaggio di Radio Bruno: cambia volto la zona sud di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:46 - 18 Maggio 2021

L'assessore Cristiano Mauri.

A Bellaria Igea Marina, nella zona sud, al via gli interventi di sistemazione dei muretti che separano viale Pinzon dalla spiaggia. Saranno colorati di bianco-azzurro, i colori della città, "per accogliere coloro che raggiungono Bellaria Igea Marina", spiega il sindaco Giorgetti. Da lunedì (24 maggio) è prevista una nuova pulizia degli accumuli di sabbia, poi prenderà il via un importante intervento di riasfaltatura da oltre 100.000 euro, anticipa l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Mauri: "Sarà la prima opera legata a un accordo quadro in tema di asfalti da circa 1,6 milioni di euro distribuiti in quattro annualità, che consentirà ai nostri uffici di snellire le procedure degli affidamenti, risparmiando tempo e burocrazia.” Al via anche l'intervento che, entro giugno “consegnerà un nuovo volto al tratto di lungomare che va dalla scuola Manzi all’Hotel Blu: un esempio di collaborazione tra privati e ente locale, che si incontrano sul terreno comune dell’interesse pubblico".



Novità anche in via Ennio, con la prevista sostituzione dei corpi illuminanti, per altro non più in produzione e quindi difficilmente oggetto di manutenzione, con nuove lampade led che offriranno un elegante effetto "total white". Ultima ma non per importanza, la nuova veste pensata per l’estate 2021 per piazza Alda Merini - prosecuzione a mare di via Ennio - che presto accoglierà il ‘villaggio’ di Radio Bruno. "Rappresenterà un punto di riferimento della comunicazione e dell’animazione della stagione turistica di Bellaria Igea Marina", spiega l'assessore.



Il sindaco Giorgetti aggiunge: “Tutti gli interventi sono accomunati da una visione di insieme della città e del suo sviluppo. Un quadro di interventi in cui spiccano quelli che definiranno il nuovo corso per la zona Sud di Bellaria Igea Marina, territorio per il quale stiamo lavorando per superare il concetto stesso di ‘zona colonie’”. Una porzione del territorio in cui non a caso “vediamo intensificarsi la demolizione di vecchie colonie e la nascita di nuove attività, rispetto alla quale l’Amministrazione sta facendo a pieno la sua parte: significativo l’intervento a medio-lungo termine”, aggiunge, “che riguarda la nuova strada di gronda tra via dei Mille e via Agedabia, il cui progetto definitivo del primo stralcio è in questi giorni sul tavolo della Giunta".