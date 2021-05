"E quindi uscimmo a riveder le stelle": al Palazzo del Turismo di Riccione si celebra Dante Alighieri

Eventi

Riccione

| 14:39 - 18 Maggio 2021

Statua di Dante Alighieri (foto di repertorio).

In occasione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, le scuole secondarie di primo grado "F.lli. Cervi" hanno approfondito durante l'anno scolastico la lettura e lo studio delle opere del Sommo Poeta, elaborato delle opere pittoriche che confluiranno in una mostra col patrocinio del Comune di Riccione.

Il titolo scelto per l'iniziativa è "E quindi uscimmo a riveder le stelle" ultimo verso dell'Inferno estremamente esplicativo del periodo storico che si sta vivendo a causa delle pandemia.

La mostra sarà inaugurata giovedì prossimo, 20 maggio, alle 17 e sarà visitabile fino al 24 presso il piano terra e nello spazio esterno del Palazzo del Turismo.

"Quando Dante e Virgilio, alla fine dell'Inferno si fermano a guardare il cielo come in un presagio di un nuovo cammino, si apre una delle immagini più forti e cariche di intenzioni che ci tornano in mente della Divina Commedia - ha detto l'assessore ai Servizi Educativi, Alessandra Battarra -. E' molto bello vedere come gli studenti abbiano elaborato ed interiorizzato il senso del cammino e le aspettative che in esso sono racchiuse. Credo che la comunità troverà molto interessante questo "viaggio" raccontato dai ragazzi delle scuole secondarie e con estremo piacere il Comune ha concesso il patrocinio a questa iniziativa nell'anniversario dei 700 anni della morte del Poeta."