Giovane investito da un'auto, traffico in tilt per un'ora sulla via Emilia

Santarcangelo di Romagna

| 13:39 - 18 Maggio 2021

Polizia Municipale sulla via Emilia (foto di repertorio).

Questa mattina (martedì 18 maggio), poco dopo le otto, un 33enne stava attraversando la via Emilia, all'altezza della zona artigianale di via dell'Industria a Santarcangelo, quando è stato investito da un'automobile Alfa Romeo 147. Il giovane ha riportato lesioni che hanno reso necessario l’intervento dell’ambulanza e il suo trasporto all'ospedale Infermi di Rimini, con il codice di media gravità.



Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia locale Valmarecchia. Dai primi accertamenti pare che il pedone, dopo essere sceso dal bus diretto a Savignano alla fermata posta fra via della Quercia e la Casa cantoniera, abbia iniziato ad attraversare la strada mentre stava sopraggiungendo l'auto, anch'essa diretta verso Savignano.



Il rallentamento del traffico, fatto deviare lungo la parallela alla via Emilia dagli agenti della polizia locale intervenuti in supporto, è durato per circa un'ora, prima di ritornare alla normalità.