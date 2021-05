Covid, Bonaccini: "tutto quello che riapriamo non lo chiuderemo più"

Attualità

Rimini

| 13:35 - 18 Maggio 2021

Stefano Bonaccini.



Il presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini, durante la presentazione del festival culturale La milanesiana, ha espresso il suo ottimismo in vista dell'estate. Bonaccini si è detto "molto fiducioso sulle prossime settimane", perché rispetto all'anno scorso quest'anno ci saranno i vaccini a proteggere la popolazione. "Io non ho dubbi che tutto quello che stiamo riaprendo non lo chiuderemo mai più e riapriremo piano piano tutto, ad esempio la Notte Rosa a Rimini, ma ci sono tantissimi eventi pronti", ha commentato. Già nella giornata di ieri (lunedì 17 maggio) Bonaccini sul proprio profilo facebook aveva riportato i dati della ricerca di Demoskopika, che parla di un boom di presenze turistiche da giugno, con 23 milioni circa di presenze in regione: "L'Emilia Romagna è tra le prime regioni del Paese che traineranno la ripresa del settore. Qui siamo pronti ad accogliere in piena sicurezza chiunque, grazie alla campagna vaccinale che non si ferma e all'ingegno e alla dedizione dei nostri operatori turistici".