Contributi per i centri estivi, al via il bando a Rimini

Attualità

Rimini

13:06 - 18 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Anche per l’estate 2021 il Comune di Rimini ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Un’importante possibilità - per tutte le famiglie impegnate durante la stagione - messa a disposizione in tutti i Comuni del Distretto Rimini Nord per promuovere e sostenere l’accesso ai servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche ed educative per bambini e ragazzi.



Il bando denominato “Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi 2021” - in scadenza il 24 maggio 2021 - è finalizzato all’accreditamento dei gestori per la domanda di contributo frequenza dei centri estivi. I destinatari finali sono le famiglie con bambini e i ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni, nati cioè dal 2008 al 2018.



I gestori dei centri estivi dovranno impegnarsi a rispettare tutte le indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di Covid-19 previste dalla norma. La novità principale rispetto al bando del 2020 è la soglia ISEE per l'accesso ai contributi della Regione, che si alza a 35.000 €.



Ciascun Comune del Distretto di Rimini, completata l’istruttoria delle domande ricevute per i centri estivi che opereranno sul proprio territorio, trasmetterà gli esiti al Comune di Rimini che - come capofila del progetto - provvederà a formare l’ “Elenco distrettuale dei soggetti gestori di centri estivi ammessi al Progetto Conciliazione Vita Lavoro 2021”. “Questo progetto – dichiara Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – come già accaduto nel 2020 ci consente di dare il via al percorso dei centri estivi nel nostro territorio. Un’attività fondamentale per andare incontro a tutte quelle famiglie che nel periodo estivo fanno fatica per gli impegni di lavoro. Un impegno che stiamo strutturando, nel pieno rispetto della sicurezza e con la collaborazione di tutti i gestori che organizzeranno i centri estivi".