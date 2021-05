Immondizia abbandonata in via Pascoli a Villa Verucchio: la segnalazione Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485

Attualità Verucchio | 08:51 - 18 Maggio 2021 Immondizia abbandonata fuori dai cassonetti a Villa Verucchio. Ancora una segnalazione Whatsapp giunta al numero di altarimini.it 347 8809485. Un nostro lettore segnala una situazione di abbandono sconsiderato di rifiuti in via Pascoli a Villa Verucchio. "Indecente" è il commento del nostro lettore. Dall'immagine si nota che non è solo l'immondizia ad essere stata abbandonata. Anche il contenitore di indumenti usati è ormai al limite della sua capienza.

Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485

< Articolo precedente Articolo successivo >