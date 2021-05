Rimini, 200 grammi hashish e marijuana nascosti nella scatola di scarpe, 25enne arrestato

Cronaca

Rimini

| 16:56 - 17 Maggio 2021

Il giovane aveva 200 grammi tra hashish e marijuana.

E’ finito in manette un 25enne, originario della Romania, con numerosi precedenti di polizia per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti: in questa occasione la Polizia dfi Rimini lo ha tratto in arresto ieri pomeriggio per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane è stato notato dagli operatori di una Volante all’altezza di Via Tripoli, alla vista degli agenti però, si è subito allontanato a bordo di una bici. Una volta raggiunto e interrogato, il giovane ha consegnato spontaneamente una bustina di plastica, che aveva nascosto all’interno dello slip, contenente hashish. Dalla successiva perquisizione gli agenti hanno rinvenuto all’interno dello zaino che aveva in spalla, altri due involucri contenenti marijuana.



Gli agenti, sospettando che il 25enne potesse occultare altra sostanza di tipo stupefacente, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di numerosi involucri di hashish e marijuana, per un peso totale di oltre 200 grammi, nascosti in una scatola delle scarpe trovata sotto il letto e due telefoni cellulari che, da una prima analisi, riportavano numerose conversazioni riguardanti la sua attività di spaccio.