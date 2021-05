Coronavirus: a Rimini si registrano 27 nuovi casi, nessun decesso

Attualità

Rimini

| 16:14 - 17 Maggio 2021

A Rimini si registrano 27 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, di cui 11 sintomatici. Non risulta nessun decesso in provincia, mentre sale a 11 il numero dei pazienti in terapia intensiva, 11, uno in più. In regione si registrano 342 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 11.094 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%: un valore peraltro non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 23.008 (-420rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 21.790 (-439), il 94,7% del totale dei casi attivi.