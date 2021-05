Coronavirus San Marino, prosegue il trend zero contagi. Tutti negativi i test effettuati

Attualità

Repubblica San Marino

13:54 - 17 Maggio 2021

Aggiornamento covid San Marino.

Anche dopo il fine settimana non si registra alcun nuovo caso positivo di coronavirus nella Repubblica di San Marino. L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che sono stati effettuati nel weekend 42 test per l’infezione da Coronavirus, risultati tutti negativi ed un guarito. Dunque, sul Titano scendono di una unità i casi positivi attivi seguiti in territorio a domicilio ora a 20.



Campagna vaccinale anti covid



Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna è di 38.766 di cui 21.862 persone vaccinate con la prima dose e 16.904 con la seconda dose.

Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% maschi. Nello specifico: 19.306 prime dosi e 14.907 seconde dosi con Sputnik V e 2.55 prime dosi e 1.998 seconde dosi con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).



Nuova fornitura Comirnaty (Pfizer/BioNTech)



Questa mattina sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale altre 1.170 dosi di vaccini anti-Covid Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Con la fornitura odierna, il totale dei vaccini consegnati all’ISS è il seguente: 34.000 prime dosi e altrettante seconde dosi di vaccino Sputnik V e 12.870 dosi di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).