Bagnini Rimini: "Come i Salvataggi rispondono alla Svalutazione della Professionalità"

Attualità

Rimini

| 12:22 - 17 Maggio 2021

Garantire e migliorare la sicurezza della vita in mare. I bagnini di salvataggio riminesi tornano a chiedere attenzione sulla loro situazione. Sabato scorso 45 marinai in servizio attivo hanno partecipato ad una sessione di simulazioni organizzata dalla "EastCoast Rescue Academy" presso la battigia e lo specchio acqueo antistante al bagno 62 di Rimini Sud.



L'Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini da settimane ha lanciato un grido d'allarme sulla "pericolosa svalutazione" professionale dei bagnini di salvataggio la cui quasi totalità svolge il proprio ruolo come dipendente di cooperative o consorzi di concessionari balneari.

"Questi appassionati professionisti" si legge nella nota dell'associazione "che da mesi svolgono simulazioni più volte alla settimana, autotassandosi per acquistare le dotazioni e senza ricevere alcun compenso, sono animati dalla consapevolezza che solo attraverso formazione ed allenamento è possibile migliorare l'efficienza e la perizia che sono chiamati a mettere in campo nei momenti critici."

"Iniziative come imporre la rotazione scriteriata delle postazioni (che andrebbe a scardinare l'efficacia delle "dinamiche di team" costruite ed affinate nel corso di anni) e la riduzione a decisione unilaterale dell'orario di lavoro da 48 a 40 ore settimanali a personale che vanta esperienza ventennale significa nella sostanza disincentivare, se non addirittura deliberatamente sabotare, il patrimonio di professionalità dei salvataggi della costa, uomini di indubbio valore e di comprovate abilità."

Il bagnino di salvataggio deve non solo essere formato e aggiornato non solo sulle tecniche di salvamento, ma anche sulla conformazione della porzione di costa dove si trova ad operare. "Come professionisti" continua la nota "sosteniamo con decisione che nell'organizzazione del servizio di salvamento debbano essere prese decisioni indirizzate esclusivamente a garantire - e possibilmente migliorare - la sicurezza della vita in mare."

"Lavoriamo insieme" conclude la nota "per migliorare gli elementi vincenti dell'offerta balneare di Rimini e ricordiamoci che "la Sicurezza non ha nemici".