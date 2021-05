La riminese Myral Greco seconda alla Europe Triathlon Junior Cup di Caorle

Sport

Rimini

| 12:05 - 17 Maggio 2021

Myral Greco - foto Fitri Tiziano Ballabio.

Il fine settimana della ripartenza del triathlon internazionale giovanile si è trasformato in una festa tricolore. La bandiera italiana sventola sul gradino più alto del podio della Europe Triathlon Junior Cup di Caorle grazie al clamoroso successo di Euan De Nigro (Bressanone Nuoto) che al debutto ha centrato una straripante prestazione che gli ha consentito di mettersi alle spalle l'austriaco Jan Bader e Miguel Espuna Larramona (Cus Pro Patria Milano), che conquista un prezioso terzo posto.

Nella gara femminile l'atleta riminese Myral Greco (Minerva Roma) accarezza il sogno della vittoria: protagonista di una fuga a due in bici con Barbara De Koning, l'azzurra deve cedere all'olandese della frazione di corsa, conquistando un consistente secondo posto. Completa il podio la lussemburghese Mara Krombach.

“Sono felice di essere tornata a gareggiare dopo un periodo difficile per tutti e per me in particolare, visto che ho avuto il Covid e un'infiammazione alla gamba che mi ha tenuta lontana dalla corsa per più di un mese - dice Myral Greco - È stata davvero una bella gara, sapevo di dover spingere molto forte nelle prime due frazione e di poter collaborare bene con la ragazza olandese. Nella corsa ho dato davvero tutto quello che avevo, sono contenta per questo risultato”.

“Una due giorni veramente emozionante quella che si è chiusa a Caorle con la finale della Europe Triathlon Junior Cup dopo le semifinali – dice Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon – L'Italia giovane del triathlon c'è e piazza tanti ragazzi nelle prime posizioni. Complimenti a Myral Greco che dopo la convalescenza dal Covid ha combattuto per la vittoria con l'olandese, a Espuna, terzo, e al vincitore De Nigro, particolarmente emozionante nella sua dedica al papà scomparso lo scorso anno che dà la misura della voglia di proiettarsi in avanti, lo stimolo più grande che noi riusciamo a dare ai nostri ragazzi. La voglia di andare incontro agli obiettivi della vita non fermandosi di fronte agli ostacoli”.

Grande soddisfazione da parte del Presidente del CONI, Giovanni Malagò. “Sono molto felice per i risultati conseguiti dal triathlon azzurro nell’Europe Junior Cup di Caorle, con il successo di De Nigro e il terzo posto di Espuna in campo maschile e l’ottimo secondo posto di Myral Greco in quello femminile. Si tratta di indicazioni importanti da traslare in prospettiva per immaginare un futuro all’altezza delle legittime ambizioni della Federazione del presidente Giubilei, che sta operando con grande lungimiranza a ogni livello. Complimenti a tutti”.

Gli altri piazzamenti degli atleti italiani.

Nella finale A maschile, 6° Fiorenzo Angelini (Fiamme Oro), 9° Simeone Romano (Cuneo 1198), 14° Pietro Giovannini (Raschiani Triathlon Pavese), 17° Alberto Demarchi (Cuneo 1198), 19° Francesco Gazzina (Minerva Roma) e 28° Daniel Casadei (T.D. Rimini).

Nella finale A femminile, 4^ Angelica Prestia (Raschiani Triathlon Pavese), 5^ Rachele Laschi (Cus Pro Patria Milano), 6^ Adelaide Anna Baldini Confalonieri (Fiamme Oro), 7^ Paola Sacchi (Raschiani Triathlon Pavese), 11^ Zoe Orsolini (Cus Pro Patria Milano), 14^ Giada Stegani (Leosport), 15^ Sara Crociani (T.D. Rimini), 16^ Sofia Spreafico (Cus Pro Patria Milano), 23^ Giulia Casadei (T.D. Rimini), 27^ Eleonora Demarchi (Cuneo 1198) e 30^ Vittoria Loschi.

I riminesi Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) e Nicolò Strada (Raschiani Triathlon Pavese) sono arrivati 13° e 16°. Un'altra riminese Alice Alessandri (T.D. Rimini) nella categoria Junior Women si è piazzata al 10° posto e 7° è arrivata l'altra riminese Sara Crociani (T.D. Rimini) nella categoria Junior dove gareggiava Myral Greco.

(Fitri)