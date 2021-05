Baseball, San Marino: sabato l'esordio con la Fiorentina. Il calendario

Sport

Repubblica San Marino

| 11:18 - 17 Maggio 2021

Vicini al playball, con tanto entusiasmo per una stagione 2021 che finalmente sta per partire. Sabato la doppia sfida casalinga alla Fiorentina, intanto sentiamo il general manager Mauro Mazzotti per una prima panoramica della stagione 2021.

Mauro Mazzoti, la squadra è al completo?

“Sì, al momento siamo al completo con l’ultimo arrivato Mazzocchi. Pensiamo di essere a buon punto, siamo soddisfatti del lavoro che si sta facendo”

E' una stagione obiettivamente diversa da tutte le precedenti. Quale sono le considerazioni del gruppo?

“Quando sei fuori ti rendi meglio conto che non è proprio tutto come prima, la nostra realtà è cambiata ed è evidente. Però quando si entra in campo ci si isola, ci si concentra sul gioco e su quello che c’è da fare in partita”

Nel girone ci sono Fiorentina, Lastra a Signa e Grosseto, cosa puoi dirci su di loro?

“Ho visto la Fiorentina l’anno scorso nelle finali con Senago e penso che l’ossatura sia simile, pur con qualche cambiamento, il Lastra a Signa per me sarà una novità e poi c’è il Grosseto che evoca anche a me grandi ricordi. Siamo tutti contenti di ritrovare una piazza del genere, poi io ho un affetto particolare, essendoci stato ed avendo vinto uno scudetto lì. Speriamo sia una presenza continua in massima serie”

Quali sono gli obiettivi a breve-medio termine del San Marino Baseball?

“Vincere le partite per arrivare primi nel girone, il primo obiettivo è quello. Poi farci trovare il più possibile pronti per la fase successiva”

Cosa ti aspetti dalla squadra in campo?

“Mi aspetto che faccia bene, che si faccia vedere il nostro valore. Siamo accreditati tra le più forti ma va dimostrato in campo. Entrando in forma e giocando al meglio. L’obiettivo è arrivare fino in fondo”

Come giudichi gli altri gironi?

“I valori non dovrebbero dare adito a grosse sorprese per le teste di serie, ma ci sono sempre alcuni punti interrogativi da verificare e che scopriremo con l’arrivo delle prime partite. Alla fine, parla sempre il campo.

Il primo appuntamento è quello di sabato prossimo, 22 maggio, quando a Serravalle sarà ospite la Fiorentina per una doppia sfida con playball alle 15.30 e alle 20.

Qui il calendario completo della squadra

ANDATA

GIORNATA 1

G1 - San Marino Baseball vs Fiorentina, sab. 22/5 ore 15.30

G2 – San Marino Baseball vs Fiorentina, sab. 22/5 ore 20

GIORNATA 2

G1 – Cso Panamed Lancers Lastra a Signa vs San Marino Baseball, sab. 29/5 ore 15

G2 – Cso Panamed Lancers Lastra a Signa vs San Marino Baseball, dom. 30/5 ore 11

GIORNATA 3

G1 – San Marino Baseball vs Ecopolis Bbs Grosseto, sab 5/6 ore 15.30

G2 – San Marino Baseball vs Ecopolis Bbc Grosseto, sab. 5/6 ore 20

RITORNO

GIORNATA 1

G1 – Fiorentina vs San Marino Baseball, sab. 12/6 ore 15.30

G2 – Fiorentina vs San Marino Baseball, sab. 12/6 ore 20

GIORNATA 2

G1 – San Marino Baseball vs Cso Panamed Lancers Lastra a Signa, sab. 19/6 ore 15.30

G2 – San Marino Baseball vs Cso Panamed Lancers Lastra a Signa, sab. 19/6 ore 20

GIORNATA 3

G1 - Ecopolis Bbs Grosseto vs San Marino Baseball, sab. 26/6 ore 15.30

G2 - Ecopolis Bbs Grosseto vs San Marino Baseball, sab. 26/6 ore 20