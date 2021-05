Zanzara tigre, a Cattolica disinfestazione di 5800 caditoie

Attualità

Cattolica

| 10:27 - 17 Maggio 2021

Zanzara tigre.

Avviata lo scorso 10 maggio la campagna di prevenzione del Comune di Cattolica alla diffusione della zanzara tigre. In particolare con la disinfestazione delle 5800 caditoie pubbliche, con trattamenti sino al prossimo ottobre, attraverso la società GEAT. I tombini verranno irrorati, ogni 28 giorni, per i primi due passaggi si utilizzerà un prodotto esclusivamente biologico che annienterà le larve di zanzara in particolar modo la zanzara comune presente fin dalla primavera, mentre per i restanti passaggi si impiegherà una sostanza in grado di inibire lo sviluppo larvale nelle fognature: pertanto la sostanza distribuita creerà una sorta di “camicia di forza” che impedirà lo sviluppo della larva, bloccando così il passaggio allo stadio successivo di zanzara.

Allo stesso tempo è iniziata anche la distribuzione alle famiglie di un folder informativo contenente preziosi consigli e norme comportamentali volte a limitare la presenza delle zanzare. Per disinfestare autonomamente i propri tombini privati viene distribuito un insetticida (in sospensione acquosa) correlato da un volantino che servirà a registrare i trattamenti effettuati periodicamente e che contiene le istruzioni per il corretto utilizzo.

Il prodotto larvicida sarà distribuito gratuitamente, nell'atrio del Palazzo Comunale mercoledì 19 e 26 maggio e 9 e 16 giugno 2021 – sabato 22 e 29 maggio e 5, 12 e 19 giugno 2021 - dalle ore 8,30 alle 12,30 dalle Guardie Ecologiche Volontarie che collaborano con GEAT ed il Comune, nella lotta alla zanzara tigre. Inoltre il prodotto larvicida può essere ritirato presso il Comune di Cattolica all'Ufficio Urp, il giovedì dalle ore 9 alle 13,30.

Per informazioni sul contrasto alla diffusione della zanzara tigre è possibile contattare:

- GEAT (dal lunedì al venerdì 9-13/14,30-16.30) Tel. 0541 668011

- Comune di Cattolica Ufficio URP – Servizio Ambiente Piazza Roosevelt, 5-7 Tel. 0541 966789 - Email: urp@cattolica.net