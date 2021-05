La CVM Montegridolfo pareggia con il Possaccio ma vede la retrocessione

Sport

17 Maggio 2021

CVM Montegridolfo.

La bella partita disputata con la ex prima della classe i piemontesi del Possaccio è terminata con un equo pareggio ma potrebbe non bastare per evitare la retrocessione al Montegridolfo. Infatti ad una giornata dal termine i riminesi sono a tre punti dalla quart'ultima il Fontespina che deve anche recuperare l'incontro con il fanalino di coda Cagliari. Perciò a norma di regolamento che vede la retrocessione diretta delle ultime due formazioni,lo stesso prevede i play-out tra la terza e quart'ultima classificata per decretare la terza retrocessione; però qualora fra la terzultima e la quartultima ci fossero più di tre punti di distacco al termine della Regular Season, retrocederà direttamente la società terzultima classificata. Ora con la classifica non proprio dalla sua parte il Montegridolfo si accinge a prepararsi per l'ultima di campionato in trasferta contro la capolista Boville,con un occhio ai risultati del Fontespina.

Questo lo score dell'incontro: CVM Montegridolfo (RN) – Possaccio (VB) 4-4 (42-59); Manghi – Miloro – Moretti vs R. Signorini (1° set Turuani) – Chiappella – Scicchitano 8-6, 4-8; G. Signorini vs Andreani 0-8, 8-7; Miloro – Moretti vs Chiappella – Scicchitano 8-7, 6-8; G. Signorini – Manghi vs Andreani – Paone 8-7, 0-8.

All. CVM Moving System: Marco Gili.

All. Possaccio: Sergio Tosi.

Direttore di incontro: Giovanni Emili.

Questi gli altri risultati di Serie A (girone 2 quinta giornata di ritorno): Boville-APER 6-2;Cagliari-Rubierese 4-4;Fossombrone-Fontespina 4-4.

Classifica Serie A 2021 (girone 2): Boville 30; Possaccio 28; Fossombrone 23;Rubierese 18;Fontespina 15(*); CVM Montegridolfo 12; APER 7; Cagliari 5(* una partita in meno)

Classifica girone 1:MP Filtri 29;Salerno 19;Mosciano 18;Kennedy (Na) 16; Vigasio(Vr) 15; Giorgione (Tv) 13; Capitino (Fr) 8; Montesanto (Mc), punti 6.

Prossimo turno (14° giornata-ed ultima giornata girone 2- 22 Maggio ore 14.30): Boville-CVM Montegridolfo(andata 6-2); APER-Cagliari (4-4); Rubierese-Fontespina(3-5); Fossombrone-Possaccio(0-8)