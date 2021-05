Basket B, coach Bernardi: 'Abbiamo meritato il successo, siamo stati sempre avanti'

Sport

Rimini

| 23:01 - 16 Maggio 2021

A fine partita ecco le parole di coach Massimo Bernardi: "Queste partite dei playoff l'importante è vincerle, di 1 o 30 non cambia niente, bisognava andare sull'1-0 e così abbiamo fatto. Abbiamo meritato questa partita perchè siamo stati sempre avanti per tutta la gara e siamo riusciti ad andare avanti anche di 13 punti, ho la netta sensazione che abbiamo ancora dei margini di miglioramento grossi. Domani chiaramente i ragazzi non faranno un grande allenamento, sarà dedicato soprattutto allo stretching ed ai massaggi: Rinaldi addesso può cominciare ad allenarsi ed aggiusteremo qualcosa perchè abbiamo sbagliato ogni tanto dei ritmi rallentando un po' il gioco. Abbiamo visto che se corriamo e difendiamo come abbiamo fatto a tratti nella partita diventiamo pericolosi anche in attacco: dobbiamo giocare così."

Ti aspettavi un esordio così spumeggiante di Peroni, arrivato poco più di una settimana fa?

"Sì, me l'aspettavo anche perchè l'ho fatto partire subito in quintetto: avevo visto in allenamento che al di là delle sue qualità tecnico-tattiche è un ragazzo fantastico perchè ha un bellissimo atteggiamento aperto con tutti. Il nostro gruppo è eccezionale, i ragazzi l'hanno accettato subito e gli vogliono già bene; mi aspettavo questo impatto perchè ha delle qualità tecniche veramente importanti. Sono molto felice per lui e per la squadra, siamo 1-0 ed adesso dobbiamo solo pensare alla partita di martedì."

Cosa cercherete di mantenere in Gara 2? Cosa invece ti piacerebbe migliorare rispetto a questa Gara 1?

"Simone Brugè vedrà subito la partita, io la vedrò domattina e domani pomeriggio faremo una mini riunione video coi ragazzi per far vedere loro le cose da migliorare: continuare a difendere come abbiamo fatto questa sera e non avere quelle amnesie che abbiamo avuto soprattutto su Antrops. In attacco dobbiamo tenere costante il ritmo, non fermare la circolazione della palla e non fermare il movimento dei giocatori: dobbiamo giocare con ritmo come abbiamo fatto a tratti questa sera migliorando alcune cose, ma in relazione a quello che vedremo sulla partita giocata oggi."