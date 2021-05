Basket B, RivieraBanca alla fine doma la Juvi Cremona: 55-52

Sport

Rimini

| 21:06 - 16 Maggio 2021



RivieraBanca fa sua la prima partita dei quarti di finale dei playoff: ha battuto al Flaminio la Juvi Cremona 55-52 (13-13, 25-19, 45-31) nel caldo finale. In vista il nuovo Peroni che debutta realizzando 20 dei 55 punti biancorossi. Da dimenticare la percentuale al tiro della squadra di Bernardi (30 per cento contro 36 degli avversari) che tuttavia risce a tener a quota 52 la Juvi. Martedì gara2 sempre al Flaminio alle ore 20,30.

Ad Agrigento i Tigers Cesena cadono per 87-76. Dopo il 26-26 pari del primo quarto, i padroni di casa allungano (48-36 all'intervallo) fino al 63-47 del 25'. La squadra di coach Tassinari torna in partita (69-61) per poi cedere. Appuntamento per gara2 martedì alle 19 sempre ad Agrigento.

IL TABELLINO

RivieraBanca - Ferraroni Juvi 55-52

RivieraBanca: Peroni 20 (4/6, 4/11), Crow 7 (1/3, 1/6), Fumagalli 6 (2/6, 0/2), Ambrosin 6 (3/4, 0/1), Rivali 4 (1/5, 0/0), Broglia 4 (1/1, 0/1), Simoncelli 4 (1/5, 0/6), Mladenov 2 (1/4, 0/1), Rossi 2 (1/1, 0/1), Moffa 0 (0/1, 0/2), Rinaldi 0 (0/0, 0/0), Riva 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 33 11 + 22 ( Broglia 6) – Assist: 14 (Simoncelli 7).

Ferraroni Juvi Cremona: Antrops 13 (1/1, 3/7), Bona 12 (6/10, 0/3), Varaschin 11 (4/6, 0/2), Klyuchnyk 6 (2/4, 0/0), Toure 4 (2/5, 0/4), Mercante 3 (1/3, 0/2), Vacchelli 3 (0/1, 1/2), Masciarelli 0 (0/1, 0/1), Milovanovikj 0 (0/1, 0/3), Giulietti 0 (0/0, 0/0), Crescenzi 0 (0/0, 0/0), Bassi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 43 10 + 33 (Lorenzo Varaschin 11) – Assist: 9 (Mohamed Toure 3).

PARZIALI: 13-13, 25-19, 45-31