Calcio D, Aglianese sconfitta in casa dal Ghivizzano 1-2. Forlì-Lentigione 1-1

18:29 - 16 Maggio 2021

In testa alla classifica inciampa clamorosamente in casa l'Aglianese, il Lentigione si salva in extremis su rigore a Forlì nel giorno in cui il Fiorenzuola è ai box. In coda si inguaia in virtù degli altri risuklatti e soprattutto del suo ko interno nello scontro diretto contro il Sasso Marconi la Marignanese Cattolica.

RISULTATI

Aglianese-Ghivizzano B. 1-2 (13' Felleca, 54' rig. Gargiolli, 83' Colombini)

Bagnolese-Mezzolara 1-1 (40' Scappi, 80' Artioli) giocata sabato

Corticella-Correggese 1-1 (45' Muro, 50' Cortesi)

Forlì-Lentigione 1-1 (46' Pera, 95' rig. Barranca)

Marignanese-Sasso Marconi 0-1 (54' Fiorentini)

Prato-Pro Livorno -Sorgenti 1-1 (81' Camerlinghi, 92' Napoli)

Seravezza P.-Real Forte Querceta 4-3 (12' Saporiti, 35' Doveri, 40', 81' Vanni, 62' Pegollo, 65' Di Paola, 75' Bendini)

Sammaurese-Rimini rinviata

Fiorenzuola-Progresso rinviata

LA CLASSIFICA

Aglianese 61; **Fiorenzuola, Lentigione 58; Pro Livorno, Real Forte Querceta 42; *Rimini, *Prato 41; *Forlì 38; ***Sammaurese 36; *Mezzolara, *Progresso, Seravezza 34; Correggese, Ghivizzano 33; *Bagnolese 31; Marignanese, Sasso Marconi 28; Corticella 16.

* Una gara da recuperare