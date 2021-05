Calcio D, Marignanese Cattolica ko nello scontro diretto col Sasso Marconi: 0-1

Sport

Cattolica

| 18:13 - 16 Maggio 2021

L'attaccante Rizzitelli.

Grave sconfitta casalinga della Marignanese Cattolica (0-1) nello scontro diretto per la salvezza contro il Sasso Marconi: ora le due squadre sono appaiate al penultimo posto della classifica. Avanza, insomma, per la compagine giallorossa lo spettro della retrocessione diretta (scendono direttamente le ultime due).

Ad inizio partita la Marignanese Cattolica si è resa pericolosa due volte con Merlonghi e Rizzitelli lasciando presagire una domenica di gloria. Invece la squadra giallorossa col passare dei minuti non è riuscita a combinare nulla di buono lasciando anzi nella ripresa all’iniziativa al Sasso Marconi. All’8’ la squadra di Della Rocca è andata a segno con un pregevole gol di Fiorentini (tiro in area, spostato sulla destra con palla nell’angolo più lontano) e a quel punto alla formazione di casa è mancata la forza di reazione e diciamo pure il cuore nonostante le sostituzioni tentate dalla panchina pe ribaltare il risultato. Il Sasso Marconi ha avuto la capacità di addormebnatre laz partita e controllare abbastanza bene il match, Al 36’ Garavini in scivolata su cross di Docente dal loro ha sfiorato la rete (palla alta); al 41’ Pedrelli su punizione ha costretto il portiere Faccioli alla ottima deviazione in angolo; al 43’ Goh di testa ha spedito a lato su un ribaltamento di fronte. Troppo poco.

Il tabellino

Grave sconfitta casalinga della Marignanese Cattolica (0-1) nello scontro diretto per la salvezza contro il Sasso Marconi: ora le due squadre sono appaiate al penultimo posto della classifica. Avanza, insomma, per la compagine giallorossa lo spettro della retrocessione diretta (scendono direttamente le ultime due).

Ad inizio partita la Marignanese Cattolica si è resa pericolosa due volte con Merlonghi e Rizzitelli lasciando presagire una domenica di gloria. Invece la squadra giallorossa col passare dei minuti non è riuscita a combinare nulla di buono lasciando anzi nella ripresa all’iniziativa al Sasso Marconi. All’8’ la squadra di Della Rocca è andata a segno con un pregevole gol di Fiorentini (tiro in area, spostato sulla destra con palla nell’angolo più lontano) e a quel punto alla formazione di casa è mancata la forza di reazione e diciamo pure il cuore nonostante le sostituzioni tentate dalla panchina pe ribaltare il risultato. Il Sasso Marconi ha avuto la capacità di addormebnatre laz partita e controllare abbastanza bene il match. Al 36’ Garavini in scivolata su cross di Docente dal loro ha sfiorato la rete (palla alta); al 41’ Pedrelli su punizione ha costretto il portiere Faccioli alla ottima deviazione in angolo; al 43’ Goh di testa ha spedito a lato su un ribaltamento di fronte. Troppo poco.

Il tabellino

Marignanese Cattolica - Sasso Marconi 0-1

CATTOLICA (3-5-2): Faccioli; Camara, Nodari, Pierantozzi (44’ st Signori); Moricoli, Zanni (32’ st Cambrini), Gaiola (26’ st Docente), Manuzzi, Garavini; Rizzitelli (15’ st Goh), Merlonghi. A disp.: Mariani, Palazzi, Gioia, Lago, Terenzi. All.: Ciuffoli.

SASSO MARCONI (4-2-3-1): Campi; Magli (10’ st Zannoni), Pedrelli, Serra, Magliozzi; Colarieti, Torelli; Rrapaj (38’ Thiam), Monti, Testoni; Fiorentini. A disp.: Giannelli, Mannarino, Palmieri, Galassi, Bardeggia, Margotta, Pasi. All.: Della Rocca.

Arbitro: Cardella di Torre del Greco.

Rete: 9’ st Fiorentini.

NOTE: ammoniti Zanni, Garavini, Merlonghi, Rrapaj, Torelli e Magli. Angoli 4-4.