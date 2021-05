Granfondo degli Squali, Pietro Dutto vince la sesta edizione

Sport

Cattolica

| 16:32 - 16 Maggio 2021

Il podio.



Una domenica di successo per l'Acquario di Cattolica e per la Granfondo Squali Cattolica-Gabicce-mare, nuovamente insieme per un evento più che mai atteso. La 6° edizione della corsa amatoriale, tornata dopo un anno di sospensione causa Covid-19 è tornata "a casa", all'Acquario di Cattolica dove da venerdì a oggi si sono susseguiti eventi, presentazioni e una passerella di ospiti di eccezione.





Nell'area esterna, ribattezzata "Shark arena" si sono dati appuntamento i campioni Letizia Paternoster, madrina della manifestazione, Justine Mattera, Paola Pezzo, Giulio Molinari e Alessandro Vanotti, fotografati e idolatrati sia dai fan che dai visitatori dell'Acquario, tornato visitabile dal giovedì alla domenica.

L'entusiasmo è quello dello spirito di una organizzazione corale che vede insieme due amministrazioni comunali, quella di Cattolica e quella di Gabicce mare, il Velo Club Cattolica e il CicloTime Gabicce, trenta 30 Bike Hotel del territorio, la presenza di 300 volontari e all'organizzazione della struttura ospitante, quella dell'Acquario: una squadra la cui tenacia e disponibilità ha permesso di tagliare il nastro della 6 edizione, vinta da Pietro Dutto, che ha battuto Diego Frignani e Fabio Fadini.

Dopo questa grande prova l'idea che una favolosa nuova stagione possa cominciare è concreta. Visitare l'Acquario di Cattolica, ritrovare i propri "eroi", scoprire nuovi animali e forme di vita affascinanti alle quali appassionarsi, ora sarà possibile dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

Sabato e Domenica è richiesta la prenotazione, che si può fare online dal sito www.acquariodicattolica.it o al telefono, chiamando lo 0541 8371. Preacquistare i biglietti online, invece, dà automaticamente diritto alla prenotazione e fa anche risparmiare qualche Euro. Info e prenotazioni sul sito ticket.acquariodicattolica.it