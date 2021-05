Attualità

Rimini

| 16:03 - 16 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 16 maggio 2021.

A Rimini si registrano 46 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 19 sintomatici e 27 asintomatici. Comunicato il decesso di una 85enne per il nostro territorio, mentre in terapia intensiva rimangono 10 pazienti. In questa settimana 307 casi, media di 44 al giorno (la più bassa 7 mesi).



In regione 452 nuovi casi su 14.163 tamponi, 1.730 guarigioni e 7 decessi. Calano i ricoveri: in terapia intensiva sono 157 (-3 rispetto a ieri), 1.042 quelli negli altri reparti Covid (-15).