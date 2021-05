Moto2, a Le Mans il riminese Bezzecchi sul podio: è terzo. Vince Fernandez

Sport

Rimini

| 13:17 - 16 Maggio 2021

Marco Bezzecchi (foto dalla pagina Facebook del pilota)..



Sul circuito di Le Mans in Francia, in Moto2 terzo posto per il pilota riminese Marco Bezzecchi alle spalle di Raul Fernandez e Remy Gardner dopo che il pilota riminese si è trovato anche secondo. Bezzecchi ora è terzo anche nella classifica del Mondiale, con 17 punti di svantaggio dal leader Gardner. Tra gli altri italiani 11° posto per Lorenzo Dalla Porta, 13° Nicolò Bulega.

In Moto3 Sergio Garcia vince su Filip Salac e Riccardo Rossi, al primo podio in carriera, una scoperta di Fausto Gresini. Una gara dominata dallo spagnola e caratterizzata dall'asfalto umido e dalle tante cadute. Pedro Acosta è sempre in vetta alla classifica generale. Giornata da dimenticare per gli italiani. Romano Fenati è decimo davanti ad Andrea Migno, che partita dalla pole position. Il cattolichino Niccolò Antonelli, invece, cade in avvio di gara: è quinti in classifica generale (44 punti), trezo Migno (47 punti).