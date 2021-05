Cronaca

Rimini

16 Maggio 2021

Continuano i controlli a Rimini da parte della Polizia per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19, in particolare il divieto di assembramenti. Tra venerdì e sabato sono state identificate 450 persone, controllati 10 esercizi pubblici e 5 persone, sorprese senza mascherina oppure fermate durante il coprifuoco e non legittimate a essere fuori casa da motivi di necessità. In un locale del centro storico è scattata la sanzione ai titolare in quanto era stato servito alcool a due minorenni.