Minaccia i camerieri per non pagare il conto del pub, poi aggredisce un poliziotto

Rimini

| 12:56 - 16 Maggio 2021

Nella serata di ieri (sabato 15 maggio) momenti di concitazione in un pub di Marina Centro, a causa di un 30enne pugliese che, in compagnia di due amici, dopo aver effettuato delle consumazioni, si è allontanato senza pagare, minacciando i camerieri. Il giovane e gli amici sono stati rintracciati dalla Polizia: erano in stato di alterazione per l'abuso di alcool e piuttosto agitati. Il 30enne pugliese, durante il controllo, ha dato in escandescenze aggredendo un agente e ferendolo. E' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre è indagato per insolvenza fraudolenta.