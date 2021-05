Calcio RSM, Coppa Titano: hurrà La Fiorita dopo la maratona dei rigori (10-9)

Sport

Repubblica San Marino

16 Maggio 2021

L'esultanza de La Fiorita a fine partita (foto FB del club).

Dopo una serie interminabile di calci di rigore La Fiorita 1967, guidata in panchina da Oscar Lasagni, alza la Coppa Titano al cielo: battuto in finale il Tre Fiori. La Fiorita si impone al termine di una partita infinita (10-9, ha deciso il penalty di Errico dopo che il Tre Fiori aveva annullato due match point). La Fiorita ha a lungo condotto e rischiato di perdere sulle due traverse colpite dal Tre Fiori nei supplementari. E’ il primo titolo dell’anno per Montegiardino, non ce ne saranno invece per il Tre Fiori – fuori dall’Europa. Un esito che fa felici anche Tre Penne e Libertas, che nella finalina di venerdì prossimo si giocheranno la qualificazione in Europa Conference League.

Per La Fiorita è la sesta Coppa Titano che mette in bacheca e ora cercherà di fare il bis assicurandosi lo scudetto: la finale di campionato è fissata per sabato 22 maggio contro la Folgore Falciano Calcio. Con questa sconfitta esclusa dalle Coppe il Tre Fiori.

Il tabellino

TRE FIORI [4-3-3]

A. Simoncini; D’addario, Rea, Gargiulo, Vandi; Kalissa, Lunardini, Pracucci (dall’80’ Della Valle); Domini, Apezteguia (dal 77’ Bordon), Santoni

A disposizione: De Angelis, Matteoni, Angelini, Dolcini, Tamagnini

Allenatore: Matteo Cecchetti

LA FIORITA [4-1-4-1]

Vivan; Gasperoni, Brighi, Di Maio, Grandoni (dal 98’ Miori); Loiodice; Zafferani, Mularoni (dall’85’ Pieri), Amati (dal 74’ Errico), Rinaldi; Castellazzi (dal 57’ Sapori, dal 91’ Guidi)

A disposizione: Venturini, Pancotti

Allenatore: Oscar Lasagni (Berardi squalificato)

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Francesco Lunardon e Salvatore Tuttifrutti

Quarto ufficiale: Raffaele Delvecchio

Ammoniti: Gargiulo, Pracucci, Mularoni, Amati, Vandi, D’addario, Rea, Miori, Zafferani, Errico

Rigori: Lunardini (gol), Errico (gol) – Bordon (gol), Guidi (gol) – Gargiulo (gol), Pieri (gol) – Santoni (gol), Loiodice (gol) – Domini (parato), Rinaldi (palo) – Kalissa (gol), Gasperoni (gol) – Vandi (gol), Miori (gol) – D’addario (parato).