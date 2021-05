La passerella del bagno 27 torna arcobaleno, nella giornata contro l'omo-transfobia

Attualità

| 19:37 - 15 Maggio 2021

Dalla pagina Facebook di Stefano Mazzotti, titolare del bagno 27.

La passerella del bagno 27 di Rimini torna a colorarsi con i colori dell'arcobaleno, grazie alla verniciata collettiva organizzata da Arcigay Rimini e Agedoi Rimini-Cesena in occasione della Giornata internazionale contro l'omo-transfobia. Alla manifestazione sono arrivati giovani anche da fuori regione che hanno così unito una giornata al mare con la lotta per i diritti Lgbtq. "Siamo venuti qui oggi per sostenere la battaglia al Senato del Ddl Zan che non deve essere modificato neanche di una virgola e deve essere approvato il prima possibile", ha detto all'Ansa Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini, a margine dell'evento. "La prevenzione è la cosa importante. Noi vogliamo solo vivere serenamente la nostra vita", ha chiosato riguardo al sostegno al Ddl.