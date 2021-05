Attualità

Rimini

| 15:56 - 15 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 15 maggio 2021.

A Rimini si registrano 35 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 14 sintomatici e 21 asintomatici. Nessun decesso nel nostro territorio e in terapia intensiva rimangono 10 pazienti. In questa settimana finora 261 casi, media di 43,5 al giorno (in calo rispetto alla settimana precedente).



In regione 530 nuovi casi su 26.013 tamponi, 2684 guarigioni e 14 decessi. Calano i ricoveri:in terapia intensiva sono 160 (nessuna variazione rispetto a ieri), 1.057 quelli negli altri reparti Covid (-79).