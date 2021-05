Stop convenzione tra la polisportiva comunale, consorzio Riccione Sport all'attacco

Sport

Riccione

16 Maggio 2021

Stadio del nuoto di Riccione.



Si interrompe la collaborazione tra la Polisportiva Comunale di Riccione e il consorzio Riccione Sport, che raggruppa 100 alberghi. In occasione del trofeo di nuoto Italo Nicoletti, a giugno, la Polisportiva infatti ha raggiunto l'accordo con il Consorzio Costa Hotel per il pernottamento di atleti, tecnici e accompagnatori, dandone notizia sui social.



Il consorzio Riccione Sport, in una nota, va all'attacco e parla di "decisione irrazionale" da parte della Polisportiva, che ha diffidato il consorzio "a prendere iniziative e a presentarsi come partner nell'organizzazione degli eventi". Una presa di posizione pubblica che "per gli oltre 100 hotel del consorzio" rappresenta "un grave danno economico e d'immagine". Il direttivo esprime il proprio rammarico, dopo essere stati "per anni, economicamente e fattivamente, al fianco della Polisportiva di Riccione", accusando la Polisportiva per il suo comportamento: "ma evidentemente come si è già visto con l'espulsione forzata del presidente onorario Giorgio Gori, è disposta a sacrificare e vanificare senza concrete motivazioni il lavoro svolto in tutti questi anni a discapito degli operatori e degli eventi sportivi che generano indotto per la città".